- Anchete in curs in cazul a doua incidente petrecute ieri noapte in județ, in urma carora doi barbați au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf Pantelimon” Focșani. Polițiștii au deschis doua dosare penale distincte pentru loviri sau alte violențe, urmand a se stabili eventuale…

- Un barbat de 31 de ani dintr-un sat din Bolotești a ajuns in noaptea de miercuri spre joi la spital cu politraumatisme, in urma unui conflict violent in care au fost implicate inca doua persoane din aceeași comuna. In prezent, barbatul este internat la Secția de Chirurgie – ATI a Spitalului Județean…

- Dosar penal deschis de polițiști și preluat de procurori in urma unui incident din noaptea de sambata spre duminica in discoteca de la Blidari. Din primele informații, un barbat de 42 de ani este cercetat pentru lovire și alte violențe, victima acestuia fiind un tanar de 20 de ani. In paralel, pe langa…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a dat marti vot negativ proiectului de hotarare inițiat de PSD privind infiintarea unei Comisii parlamentare de ancheta pentru identificarea situatiei reale, a situatiei raportate de autoritati, a evolutiei indicatorilor de sanatate publica si a masurilor…

- Un accident rutier a avut loc astazi dupa-amiaza, la intersecția strazii Republicii cu str. Tabacari din Focșani, in zona fostului sediu Bancpost. Conform primelor informații, un autoturism și o motocicleta au fost implicate. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, la prima vedere, motociclistul…