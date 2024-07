Jurnal de Euro: O nucă tare și o dezamăgire mare Spania s-a calificat in finala Euro 2024 dupa o victorie, 2-1, in fața Franței. ”Furia Roja” a facut, in semifinala cu ”cocoșii”, ce și-a propus. Adica sa ajunga in finala. ”Cocoșii galici” au fost, in acest meci, un soi de ”cocoașa galica”. Asta e, ca in viața, nici in fotbal nu le poți avea pe toate. Spania a fost, una peste alta, una dintre cele mai constante echipe de la Euro 2024. Nu a lucit ca un licurici, insa a cules ce a avut de adunat. Și a cules bine. Spania ramane o nuca tare. Pe de alta parte, Franța a fost o dezamagire. A jucat cu țaraita. Astazi avem cealalta semifinala, Anglia… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

