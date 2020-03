Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica se revolta din cauza vaccinului impotriva coronavirusului. Fostul atacat a postat pe Facebook un mesaj dur. "Vaccinul anticoronavirus in Romania. In traducere, pe noi se testeaza un vaccin. Avem fețe de cobai? Da, Doamne, sa funcționeze", a fost mesajul lui Ciprian Marica.…

- Documentele facute publice vineri arata ca oamenii de știința au convenit ca singura perspectiva realista de a controla virusul și de a preveni suprasolicitarea secțiilor de terapie intensiva ar fi sa inceapa cu o politica alternativa de reguli mai puțin stricte privind distanțarea sociala. Joi,…

- Intr-un alt clip, tanara de 36 de ani, care are o afecțiune cardiaca, tușește in mod repetat și se lupta sa respire, in timp ce ii roaga oamenii sa se autoizoleze și sa urmeze orientarile de distanțare sociala. "Cred ca e foarte rau. Nu cred ca oamenii și-au dat seama cat de grav este. De…

- Ministerul de Externe si Ministerul Transporturilor anunta ca au identificat mai multe variante de transport aerian pentru aducerea in tara a romanilor care se lucreaza ca sezonieri sau sunt in situatii dificile in Italia, prima cursa urmand sa fie sambata, de la Torino. "In continuarea eforturilor…

- Intrarea in scenariul al 3-lea presupunea, in estimarea inițiala, „transmiterea susținuta pe scara larga, cu creșterea presiunii asupra sistemului de ingrijiri de sanatate (101-2000 cazuri)”. Grupul pentru comunicare strategica al DSU precizeaza ca o parte din masurile prevazute pentru Scenariul 3 au…

- Alte trei persoane au fost confirmate, in Romania, cu noul coronavirus. Caz 71 Femeie, 40 de ani, carantinata la Timișoara. Caz 72 Femeie 50 de ani, carantinata in Timișoara. Caz 73 Femeie, 33 de ani din Timiș, a trimis Grupul de Comunicare Strategica. Source

- Numarul îmbolnavirilor continua sa creasca în România, bilantul ajungând, în acest moment, la 31. Ultimul caz este un barbat de 42 de ani, din Iasi. Un nou caz de îmbolnavire cu Covid-19 a fost înregistrat în aceasta dimineața,…

- Oficialii romani au ieșit azi la declarații publice legate de situația coronovirusului in lume.La conferința de presa organizata azi au participat ministrul Sanatații, cel al Educației, medicii Adrian Streinu Cercel și Alexandru Rafila, secretari de stat din cele doua ministere. Mesajul autoritaților…