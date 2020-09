Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a fost acuzat chiar pe nedrept ca fobia fata de straini si mai ales germani i s-ar fi dezvoltat pe motiv de Dominic Fritz. Nici vorba! Mare “patriot”, el le-a dat cu flit nemtilor inca de acum cativa ani. Apropo, ati mai auzit ceva de infratirea Timisoarei cu Karlsruhe? Iata o povestioara…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan se afla, timp de doua zile, joi si vineri, intr-o vizita electorala in judetul Timis. Nu stiu daca la invitatia lui Nicolae Robu sau din proprie initiativa, dorind sa ridice nivelul PNL in organizatia condusa, in afara de Robu, de fostul tutar al Elenei Udrea,…

- Cand a intrat in cursa pentru un nou mandat de primar al Timisoarei, tinta lui Robu nu era atat castigarea competitiei, pe care o considera un simplu galop de sanatate, ci sa-l surclaseze, la voturile din oras, pe Alin Nica, adversarul sau din PNL Timis. De altfel, inca din start, ca sa-i arate lui…

- Modul in care Nicolae Robu si Alin Popoviciu au facut lista PNL pentru CJ Timis pe o plaja din Mamaia a starnit extrem de multe comentarii. Si asta dupa ce pe lista au fost pusi tot felul de personaje cu probleme penale sau profesionale, de-a ajuns si PSD-ul sa rada de ea. Nu lipseste din ... The post…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- Nu de putine ori, primarul Nicolae Robu a vorbit despre cei care nu-i apreciaza realizarile ca sunt dusmani ai Timisoarei, “suflete negre”, hateri etc. Despre cei din USR a completat ca sunt si foarte usor de dusi de nas de tot felul de interese straine si oculte. Mai pe scurt, sunt niste prosti usor…

- Judecatorii de la Tribunalul Timiș au decis ca rechizitoriul in celebrul dosar al locuintelor vandute ilegal de Primaria Timisoara a fost facut legal. Ca atare, primarul Nicolae Robu, dar si predecesorul sau Gheorghe Ciuhandu vor fi judecati in acest dosar. Magistratii de la Tribunalul Timis au respins…

- Decuplata de la banii pricipalului “sponsor”, Primaria Timisoara, Asociatia TM 2021 isi traieste obstescul sfarsit. Fiindca boardul asociatiei nu a acceptat schimbarea statutului pe pohta primarului Nicolae Robu, acesta din urma a facut ce stie mai bine. Respectiv a rezolvat problema in stilu-i caracteristic:…