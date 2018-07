Stiri pe aceeasi tema

- Simpatizanti ai Platformei Demnitate si Adevar (DA), Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidului Liberal Democrat (PLDM) din Republica Moldova au iesit la un protest in fata sediului Primariei din Chisinau, protest desfasurat sub lozinca: "Pana aici! Ne-am saturat!', informeaza Jurnal.md…

- Primarul ales al municipiului Chisinau, Andrei Nastase, sustine ca de taraganarea validarii mandatului sau are nevoie, in primul rand, mafia imobiliara. O dovada in plus, spune primarul, este faptul ca s-au activizat actiunile in ceea ce tine de cateva obiecte imobiliare din municipiul Chisinau. Declaratiile…

- Locuitorii orașului Vaslui nu vor avea nici in aceasta vara ștrand public, in condițiile in care autoritațile nu au gasit soluțiile necesare pentru a deschide cele doua bazine construite pe timpul comunismului. Primarul afirma ca nu a gasit o firma cu care sa incheie un contract pentru a asigura serviciile…

- Frumoasa actrita a petrecut cateva zile in capitala Frantei, unde a avut parte de cateva intalniri notabile. Manuela Harabor s-a aflat zilele acestea la Paris, unde a fost primita de ambasadorul roman in Franta, Luca Niculescu, dar a participat si la un important eveniment cultural. „Am avut onoarea…

- Dupa ce președintele PSD Argeș, Șerban Valeca, a avansat numarul de 3000 de participanți la mitingul PSD de sambata, de la București, "ducele" de Albota, Ion Dumitru, președintele Asociației Comunelor din Argeș confirma cifrele. "Din Olt vor veni 10.000 de oameni, din Argeș, cca. 3000. Atatia bani,…

- Fostul multiplu campion mondial la box, Floyd Mayweather, s-a retras anul trecut dupa 50 de meciuri fara infrangere si a dezvoltat interese pentru jocurile de noroc, cluburi de striptease si imobiliare, potrivit Business Insider. Planurile lui Mayweather au fost intotdeauna ambitioase, insa…

- Vizita reprezentantilor CEZ la Resita si inaugurarea primei statii de alimentare pentru vehiculele electrice a deschis, in municipiu, startul pentru noi proiecte. Se vorbea atunci despre faptul ca este in plan achizitionarea a doua vehicule electrice, chiar de catre municipalitate: unul pentru…

- CATRE JURNAL DE ARGESIN ATENTIA DOMNULUI REDACTOR SEF GABRIEL GRIGORE Avand in vedere articolul ” Memoriul anti-deseuri de la Stefanesti, semnat de 1000 de persoane, a ajuns la ministra Mediului,, publicat in saptamanalul Jurnal de Arges nr. 1240(18-24 aprilie 2018) in pagina 10, va rugam sa publicati…