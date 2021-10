Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, 24 octombrie 2021, cele șase echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, Asia Express - Drumul Imparaților, au ajuns in Georgia, a doua țara de pe traseul sezonului 4. Show-ul a fost lider de audiența.

- In episodul 17 de Jurnal de Asia, proiect susținut de Superbet, cameramanii din Asia Express au vorbit despre momentele dificile prin care au trecut pe Drumul Imparaților, dar și despre munca grea din spatele camerelor de filmat.

- Ultima etapa din Turcia a venit cu o surpriza de proporții mari pentru cele șapte echipe ramase in competiție. Irina Fodor a schimbat regulile la inceputul etapei 5 din Asia Express și i-a anunțat pe concurenți ca vor avea parte de o a trei Imunitate, care le asigura un loc in Georgia.

- In ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express, Mihai și Elwira Petre au obținut prima Imunitate a etapei 5 și și-au asigurat pașaportul de trecere catre țara, Georgia. In ediția 20 a reality show-ului o a doua echipa a reușit sa caștige Imunitatea și sa obțina un loc in urmatoarea etapa de pe Drumul Imparaților.

- In episodul 16 de Jurnal de Asia, proiect susținut de Superbet, reporterii Asia Express au facut marturisiri despre experiențele lor și despre situațiile extreme de care au avut parte in sezonul 4.

- In episodul 15 de Jurnal de Asia, proiect susținut de Superbet, oamenii din spatele proiectului au vorbit despre cum a inceput aceasta schița spectaculoasa a sezonul 4 din Asia Express, dar și despre problemele cu care s-au confruntat.

- In episodul 14 de Jurnal de Asia, proiect susținut de Superbet, concurenții și operatorii au vorbit despre problemele cu poliția, pe care le-au intampinat, in contextul restricțiilor din pandemie.