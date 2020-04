Peste 5.000 de ieseni se aflau in izolare ieri, dupa ce s-a schimbat metodologia de raportare la nivel de judet. In acelasi timp, doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" Iasi au pierdut lupta cu COVID 19. In acelasi timp, au aparut voci in spatiul mediatic care reclama faptul ca Spitalul de Boli Infectioase ar fi refuzat in luna martie pacienti din Neamt si Suceava. Conducerea institutiei a negat insa acest (...)