Jurnal COVID, 11 aprilie: au dispărut din statistici 32 de ieșeni depistați pozitiv, aparat performant pentru tratarea bolii „Calitatea de centru regional al Iasului aduce si aceste corectii. Avem alocati judetului Iasi, pozitivi care nu aveau domiciliul in Iasi, dar fie au fost tratati la Iasi, fie recoltati aici, fie au fost operate testele aici. Noi am solicitat INSP o reverificare. Banuim ca vor fi mai multe astfel de corectii", a fost raspunsul celor de la CCIJC Iasi. Ieri 3.065 persoane erau izolate la domiciliu, fara simptomatologie specifica. Mai precizam ca 235 de persoane au iesit din perio (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Ingrijorati pentru familiile ramase in Romania, dar optimisti si increzatori in masurile impuse de guvernele tarilor in care locuiesc acum, cativa fost jurnalisti ieseni au acceptat sa descrie pentru Ziarul de Iasi realitatea din lume. Lumea coronavirusului. Am vazut chestii groaznice si nu ma tem…

- Peste 5.000 de ieseni se aflau in izolare ieri, dupa ce s-a schimbat metodologia de raportare la nivel de judet. In acelasi timp, doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" Iasi au pierdut lupta cu COVID 19. In acelasi timp, au aparut voci in spatiul mediatic care reclama…

- Doi ieseni au murit ieri de COVID 19, dupa ce au contactat virusul in cadrul Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie (IGH) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Este vorba de o femeie si un barbat, ambii in varsta de 70 de ani. Acestia ar fi intrat in contact cu un alt pacient transferat de la…

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, numarul deceselor pacienților depistați cu COVID-19 a ajuns la 40 in Romania. Au mai murit o tanara de 27 de ani, la Iasi, si un barbat, de 71 de ani, la Cluj. O tanara de 27 de ani din județul Botoșani a decedat. I s-au recoltate probe pentru COVID-19 in ...…

- In acelasi timp, numarul cadrelor medicale de la Spitalul Judetean din Suceava infectate sI testate la Iasi a ajuns la 170. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, la Iasi, doar trei cadre medicale ar fi infectate cu COVID-19. Asistenta medicala de la IGH „Sfantul Spiridon" si medic chirurg…

- Spitalul Municipal de Urgența din Barlad a devenit oficial spital DE SUPORT (linia a doua) pentru spitalul din Iași, in tratarea pacienților infectați cu Covid-19. Daca numarul celor infectați cu coronavirus crește, bolnavii nu vor mai fi duși la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, ci direct la spitalul…

- Antreprenorul Bogdan Tanasa, fondatorul asociației Casa Share, a donat astazi Spitalului de Boli Infectioase din Iași un aparat de diagnosticare rapida pentru noul coronavirus care a costat 55.000 de dolari. Instrumentul a fost achiziționat din Coreea de Sud ca urmare a unui apel lansat de omul de afaceri…

- La propunerea președintelui PSD Dambovița, deputatul Corneliu Ștefan, CJ Dambovița va face o rectificare bugetara ce are ca scop achiziționarea unui aparat medical performant de depistare a COVID-19 la Spitalul Județean Dambovița. Totodata PSD Dambovița va aface zilele acestea o donație la Spitalul…