- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, dupa intalnirea cu ministrul Justitiei, la care au luat parte si noii sefi ai DNA si DIICOT, Anca Jurma si Felix Banila, ca discutiile au vizat situatia locurilor vacante si a delegarilor si detasarilor, el spunand ca a fost facuta o analiza privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aflat oficial in concediu pana in 17 august, se va intalni marti cu procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie, Anca Jurma, dupa ce Toader a cerut situatia delegarilor si detasarilor la DNA, dar si in contextul in care spunea ca ii va cere Ancai…

- Antonia Diaconu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti si fost prim-procuror al Parchetelor de pe langa Judecatoria Pitesti si Judecatoria Topoloveni, a postat pe contul de Facebook un text legat de ultimele actiuni ale ministrului Tudorel Toader, text in care la final cere demisia ministrului…