Jurma, avertisment dur: După valul de infectări, urmează valul de decese Medicul Octavian Jurma preconizeaza ca, dupa valul 5 de imbolnaviri, urmeaza valul de decese cauzate de COVID. Potrivit acestuia, in aceasta saptamana, un roman este ucis de coronavirus la fiecare 10 minute și este de așteptat ca numarul deceselor sa se dubleze pana la finalul lunii februarie. Potrivit statisticilor prezentate de Octavian Jurma, saptamana trecuta, in Romania au fost 632 de decese ceea ce reprezinta o medie de 90 de decese pe zi. „Saptamana trecuta am avut 632 decese și o medie de 90 de decese pe zi. Saptamana trecuta un roman a fost ucis de COVID-19 la fiecare 15 minute. In aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

