Stiri pe aceeasi tema

- Pe locuri, fiți gata... Pai, stați așa, ce-am facut, deja am pornit amintirile? Nu facem alegeri, nu stabilim sau inventam regulile? Bine, intram direct la joaca și la jocurile copilariei, dar n-avem voie cu ”PIUA!”. Facem pauza din citit și amintit doar cand ne cheama parinții in casa, da???

- Fostul presedinte al PDL, Ionel Mantog, a declarat aseara in cadrul emisiunii Provocare la Adevar de la Gorj TV, ca la alegerile pentru conducerea partidului ar sustine patru persoane. Ionel Mantog a marturisit ca ar fi si o conditie pentru sustinere...

- Toata frumusetea si tot farmecul varstei de aur a copilariei sta in jocuri. Ne-am nascut ca sa fim fericiti, si fericirea era in jocurile, prima data in familie, apoi cu prietenii copilariei, mai ales cele de afara, in aer liber. Mi-e greu sa ma gandesc ce simt acum cei mici, izolati, fara prietenii…

- Radu Angheloiu, vicepresedintele liberal al Consiliului Judetean Gorj, a declarat in cadrul emisiunii Provocare la Adevar de la Gorj TV ca voteaza cu PSD pentru ca PNL a incheiat in acest sens un parteneriat la nivelul Consiliului. Acesta a adaugat c...

- Pentru aceasta ciorba vem nevoie de urmatoarele ingrediente: un kg de carne de miel 4 legaturi de ceapa verde doua legaturi de patrunjel doua legaturi de leustean o legatura de telina verde doua oua doi...

- Cand ramanem acasa mult timp poate fi ușor sa lasam mancarea sa ne acapareze. La urma urmei este una dintre micile placeri ale vieții…Totodata, pare ciudat sa vorbești despre imbunatațirea condiției fizice intr-un moment in care nu poți ieși din casa pentru a merge la sala și cate altele. Exista insa…

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca si PNL face cercetari sociologice si are un scor de peste 40 la suta, dar, in ceea ce priveste cel mai recent sondaj de opinie, ”fotografia pe care vrea sa o releve nu e o fotografie chiar asa de tusata, ca si-a revenit PSD”.”In…