- Liverpool - Arsenal, meci contand pentru etapa a 18-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 23 decembrie, de la ora 19:30, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Grupul de suporteri ai echipei Liverpool intitulat "Spirit of Shankly" spune ca nu se simte vizat de criticile formulate de antrenorul Juergen Klopp privind "lipsa de atmosfera" de pe stadionul Anfield Road si da vina pe pretul "piperat" al biletelor, scrie AFP, potrivit Agerpres.Antrenorul Klopp…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, s-a enervat pe suporterii de pe Anfield, pe care i-a acuzat ca nu au facut atmosfera la victoria cu West Ham din finala Cupei Ligii Angliei, scor 5-1. Liverpool s-a calificat in semifinalele Cupei Ligii Angliei dupa ce a spulberat-o pe West Ham United…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a fost extrem de deranjat de rezultatul meciului cu Manchester United, scor 0-0. Liverpool a dominat categoric, insa nu a reușit sa strapunga poarta lui Onana. United a avut o singura ocazie, prin Hojlund, care a ratat singur cu Allison. Klopp susține ca „nu am…

- Echipa engleza FC Liverpool a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Manchester United, in etapa a 17-a din Premier League.Echipa condusa de Jurgen Klopp nu a putut marca in partida de pe Anfield, cu Manchester United, si Northwest Derby s-a terminat 0-0, dupa…

- Liverpool a invins sambata cu 2-1 in deplasare pe Crystal Palace, in prologul etapei a 16-a din Premier League, si a urcat provizoriu pe primul loc in clasamentul campionatului intern, potrivit Agerpres. Pe Selhurst Park Stadium, gazdele au deschis scorul in minutul 57, prin Jean-Philippe Mateta,…

- Liverpool a invins-o pe Fulham, scor 4-3, la capatul unui meci spectaculos. „Cormoranii” au condus, apoi au fost intorși, dar au punctat de doua ori in minutele 87 și 88 pentru a obține victoria! Liverpool a inceput meciul cu Fulham pe locul 4 și avea nevoie de victorie contra londonezilor pentru a…

- Ianis Hagi a oferit un assist in Atletico – Alaves, scor 2-1. Manchester United – Manchester City, meciul zilei in Europa, a fost in format live text, pe AS.ro. In Premier League s-a mai disputat si meciul dintre Liverpool si Nottingham Forest, castigat fara emotii de echipa lui Jurgen Klopp. PSG s-a…