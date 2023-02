Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a pierdut fara drept de apel pe terenul lui Wolverhampton, scor 0-3. „Cormoranii” raman fara victorie in campionat in anul 2023. Liverpool continua sezonul de coșmar. „Cormoranii” au obținut un singur punct in cele patru partide disputate in anul 2023 și sunt tot mai departe de zona locurilor…

- Jurgen Klopp (55 de ani), antrenorul lui Liverpool, a lansat un atac la adresa lui Chelsea, dupa transferurile facute de londonezi in ultimele doua perioade de mercato. Cheslea a cheltuit 460 de milioane de euro pe transferuri in acest sezon, potrivit transfermarkt.com. Jurgen Klopp nu ințelege cum…

- Liverpool primește, pe teren propriu, vizita lui Chelsea, intr-un derby constand in runda cu numarul 21 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. „Cormoranii” vin dupa o victorie la limita, scor 1-0, pe terenul lui Wolves,…

- Wolverhampton - Liverpool, meci contand pentru turul al treilea din Cupa Angliei, este programat, marti, 17 ianuarie, de la ora 21:45, pe Molineux Stadium, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Liverpool ramane in criza in 2023, formația lui Jurgen Klopp bifand cea de-a doua infrangere la rand. Dupa 1-3 cu Brentford, „cormoranii” au fost umiliți in deplasare de Brighton, scor 0-3. Intr-un meci inceput in ritm de sarbatoare, cu proaspatul campion mondial Alexis Mac Allister ovaționat pe gazon…

- Liverpool nu scapa nici in 2023 de inconstanța care a urmarit-o tot sezonul. In primul lor meci din 2023, „cormoranii” au fost invinși clar pe terenul lui Brentford, 1-3, și raman deocamdata in afara locurilor de Champions League. Liverpool, care venea dupa patru victorii consecutive in Premier League,…

- Jurgen Klopp, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, s-a declarat incantat joi de faptul ca atacantul olandez Cody Gakpo se va alatura gruparii de pe Anfield. „Cody este un jucator tanar cu foarte mult potential. Daca ar fi marcat 40 de goluri in Spania sau in alta parte, ar fi devenit inaccesibil",…

- FC Liverpool a dat lovitura, dupa ce a reusit primul mare transfer din aceasta iarna. Echipa pregatita de Jurgen Klopp s-a inteles cu olandezii de la PSV pentru transferul lui Cody Gakpo, fotbalist care a impresionat prin prestatiile sale la Cupa Mondiala din Qatar.