- Echipa FC Liverpool, detinatoarea titlului in Premier League, a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Wolverhampton Wanderers, luni seara, in ultimul meci al etapei a 28-a a sezonului, relansandu-se astfel in cursa pentru calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal. "Cormoranii"…

- Juergen Klopp, antrenorul echipei FC Liverpool, a salutat calificarea elevilor sai in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoria cu 2-0 in fata formatiei germane RB Leipzig, miercuri seara la Budapesta, venita in urma unei serii de rezultate negative in Premier League. "Ne-am…

- Liverpool nu reușește sa puna capat seriei de meciuri fara victorie pe Anfield. Echipa pregatita de Jurgen Klopp a înregistrat a șasea înfrângere consecutiva acasa, în etapa a 30-a din Premier League, 0-1 împotriva celor de la Fulham (formație aflata pe loc retrogradabil).Unicul…

- Liverpool E™i Fulham se A®ntA¢lnesc astAƒzi, de la ora 16:00, A®n runda #27 din Premier League, iar Jurgen Klopp (53 de ani), antrenorul a€žcormoranilora€, a vorbit la conferinE›a de presAƒ despre E™ansa ca formaE›ia de pe Anfield Stadium sAƒ nu se califice A®n sezonul viitor al Ligii Campionilor.…

- Liverpool - Chelsea se joaca azi, de la 22:15, intr-o partida care conteaza pentru runda a 29-a din Premier League. In acest moment, ambele formații sunt in afara locurilor pentru Liga Campionilor și sunt obligate sa nu mai faca pași greșiți. Liverpool ocupa locul șase, cu 43 de puncte, la 22 de puncte…

- Man Utd, Liverpool, Leicester, West Ham și Chelsea sunt echipele care se vor lupta pentru un loc in top patru și inclusiv pentru dreptul de a participa in Liga Campionilor in sezonul viitor, conform unui supercomputer care a prezis clasamentul in Premiere League, la finele lunii mai. Conform…

- Apararea lui Leizpig a gafat decisiv in meciul cu Liverpool, turul optimilor de finala din Liga Campionilor. Leipzig - Liverpool, liveTEXT AICI S-a intors roata pentru Jurgen Klopp. Dupa ce a fost tradat de aparare in ultimele meciuri de Premier League, ajungand la 3 infrangeri consecutive, astazi…

- Jurgen Klopp a fost numit Antrenorul anului, iar Liverpool a fost numita Echipa anului, in urma sondajului realizat de BBC, potrivit mediafax. Liverpool, cu Klopp la conducere a caștigat 4 trofee in ultimii cinci ani, inclusiv Liga Campionilor și titlul de campioni in Premier League. Citește…