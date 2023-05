Jurații „Românii au talent”, reacții după ce câștigătorul Rareș Prisacariu a fost atacat în online Andra l-a susținut pe Rareș Prisacariu de la masa juriului la „Romanii au talent”. Celor care au contestat vocea lui și sistemul de vot la Pro TV, artista le-a zis, tot in mediul online: „Cat de ușor puteți judeca greșit! De ce ar umbla cineva la voturi, care ar fi sensul?!?”. „Ce talent? A recitat o poezie mare talent … Au fost alți mai buni…. Nu sunt rautacioasa, dar …….Asta e Romania plina de poezii patriotice” sau „Eu nu cred ca asta o fost votul final, ar trebui sa arate voturile pe monitoare sa le vada publicul, așa ar fi corect numai ca și așa se pot face invarteli, pacat dar nu mai sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Prisacariu a caștigat „Romanii au talent” 2023 și premiul in valoare de 120.000 de euro. Internetul s-a imparțit in doua dupa victoria lui, unii i-au apreciat talentul, dar alții l-au contestat. Cei care i-au luat apararea caștigatorului in varsta de doar șapte ani și cateva luni sunt vedetele…

- Victoria lui Rareș Prisacariu in sezonul 13 al emisiunii "Romanii au talent" nu este privita favorabil de catre Șerban Huidu. Fostul prezentator al emisiunii "Cronica Carcotașilor" susține ca exploatarea unui copil de doar 7 ani este inacceptabila, deoarece acesta nu are capacitatea de a ințelege cu…

- Rareș Prisacariu, caștigatorul celui de-al 13-lea sezon „Romanii au Talent” a starnit o serie de polemici. Printre cei care il contesta se numara și in expertul securitate Hari Bucur-Marcu.

- Puștiul de numai șapte ani care a caștigat Romanii au Talent uimește Romania. Intr-o țara in care tot mai mulți elevi pica la Bacalaureat, puștiul de numai șapte ani a citit peste 200 de carți. E pasionat de actorie, meserie pe care deja o și studiaza la Școala de Arte din Botoșani.Rareș Prisacariu…

- Rares Prisacariu, un copil de 7 ani din Botosani, a fost votat castigator al emisiunii „Romanii au talent". Anuntul a starnit o dezbatere aprinsa pe retelele sociale. In timp ce unii utilizatori i-au laudat recitalurile, unele cu tenta nationalista, altii spun ca au fost concurenti mult mai talentati…

- Rares Prisacariu, un baietel in varsta de 7 ani, a castigat finala „Romanii au talent”, sezonul 13, de la Pro TV si marele premiu de 120.000 de euro. Baietelul de 7 ani este din Botosani si este pasionat de actorie.

- Rares Prisacariu, un baietel in varsta de 7 ani, a castigat finala „Romanii au talent”, sezonul 13, de la Pro TV si marele premiu de 120.000 de euro, informeaza news.ro.Baietelul de 7 ani este din Botosani si este pasionat de actorie .„Sunt foarte emoționat pentru ca am putut sa fac impresie buna…

- Pentru el s-au acordat aplauze in picioare minute in șir. Lacrimile din ochii spectatorilor din sala nu au putut fi stapanite. A convins publicul sa il voteze, astfel incat a caștigat finala show-ului de divertisment Romanii au Talent 2023, difuzata vineri, 12 mai, de Pro TV. Cine este Rareș Prisacariu,…