Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta functie ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu este usor sa ai in coordonare o regiune ca cea de Nord-Est, o regiune izolata intentionat de catre cei care astazi detin puterea in Romania. PSD zilnic ia masuri care ne separa de restul tarii. Doar uniti putem sa batem cu pumnul in masa si sa…

- Biroul Permanent al Parlamentului a decis miercuri ca autocarele si masinile care vor veni pe 9 iunie la mitingul organizat de PSD sa poata fi parcate in curtea Parlamentului. Aceasta decizie a legislativului vine in contextul in care mai multi protestari veniti din Moldova, pentru a cere autoritatilor…

- Sportivii lugojeni au reusit sa obtina noi medalii la intrecerile pentru persoanele cu dizabilitati, competitii ce au avut loc saptamana trecuta la Galati. Clubul lugojean s-a deplasat pe malurile Dunarii cu un numar de opt sportivi, toti reusind sa obtina medalii. “In perioada 23-27 mai 2018 a avut…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, dupa ce a atentionat Guvernul in legatura cu absorbtia de fonduri europene, au fost depuse cereri de rambursare de peste 400 de milioane de euro, informeaza AGERPRES . “Acum cateva zile am facut o atentionare publica Guvernului pentru lipsa de performanta…

- Stomatologul indian Sachin Sachdev a pus piciorul în R. Moldova acum 12 ani și nu mai vrea sa plece de aici. A lasat în urma o țara cu peste un miliard de locuitori, în care șoferii sunt încurajați sa claxoneze în trafic, a renunțat la mâncarea extrem…

- Serviciul de Protecție și Paza din Romania implineste 28 de ani de la infiintare. Colegii de breasla din Moldova au hotarat sa ii felicite cu aceasta ocazie intr-un mod mai neobisnuit.

- Locuitorii sectorului Rascani se pot lauda cu prima trecere de pietoni fosforescenta din Capitala. Lucrarea a fost executata absolut gratis de o companie din Romania, iar initiativa a venit din partea pretorului.

- Cu prilejul zilei profesionale a expertului judiciar, Centrul Național de Expertiza Judiciara (CNEJ), subordonat Ministerului Justiției, a reunit peste 55 experți judiciari din Moldova, Romania, Ucraina, și Italia.