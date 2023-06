Stiri pe aceeasi tema

- Proba de battle a luat sfarșit la Chefi la cuțite și in aceasta ediție. Concurenții au trecut prin emoții mari și mult stres, iar verdictul final i-a șocat. Diferența de scor a fost uriașa, dupa ce una dintre echipe a obținut aproape toate farfuriile. Ultimele patru au facut diferența, iar una dintre…

- Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica in ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a „lovit” in echipele adverse in cel mai neașteptat mod posibil.

- Proba de battle din 24 mai 2023 a luat sfarșit la Chefi la cuțite. Concurenții au fost nevoiți sa treaca de o provocare uriașa din partea Ginei Pistol și sa treaca de gusturile unor artiști, care le-au degustat farfuriile. In cele din urma, doar una dintre cele trei echipe a caștigat proba, iar victoria…

- Ediția din 24 mai 2023 a competiției Chefi la cuțite continua cu o surpriza de proporții, dupa ce Gina Pistol a anunțat tema battle-ului din aceasta seara. Jurații au fost șocați dupa ce au auzit vestea, deoarece nu se așteptau sa primeasca, in acest moment, o astfel de sarcina. Din punctul lor de vedere,…

- Proba de battle din aceasta seara de la Chefi la cuțite a luat sfarșit. Concurenții i-au facut fața unei amulete dificile și momentelor tensionate din timpul gatitului, iar mai apoi au fost pregatiți sa afle caștigatorul. Verdictul a aprins spiritele din platou, dupa ce toate echipele iși doreau cu…

- Proba de battle a luat sfarșit la Chefi la cuțite, iar caștigatorul a fost anunțat. Concurenții au fost nevoiți sa gateasca in trei forme un singur ingredient, iar pe parcursul probei un concurent a plecat la o alta echipa. Chiar daca toate echipele și-au pus la bataie toate abilitațile, doar una dintre…

- In ediția 20 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, concurenții care au primit 2 sau 3 cuțite au intrat in bootcamp unde au avut parte in aceasta ediție de prima proba. Proba anunțata de cei trei jurați i-a luat prin surprindere pe majoritatea concurenților. Iata cum au reacționat.

- Ca in fiecare ediție, jurații lupta pentru jocul de amuleta. Chefii au primit o proba care pe cat de simpla pare, pe atat de mult ii poate pune in incurcatura. Cei trei vor gati alaturi de un bun prieten și coleg de breasla.