- Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Ristei sunt ceipatru membri ai juriului in cel de-al noualea sezon X Factor, care va aveapremiera in aceasta toamna, la Antena 1. Sezonul cu numarul noua aduce nu doar multe reguli noi, pecare concurenții sunt pe cale sa le descopere, ci și doi jurați noi alaturi…

