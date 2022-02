Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Phenianul nu va „pierde timpul” cu „supunere” și „obediența” fața de SUA și s-a laudat ca este una dintre puținele țari din lume care lanseaza arme nucleare și rachete avansate și singura care se opune

- In serile de 2 si 3 februarie, in jurul orei 17:30, secera subtire a Lunii se va afla in preajma planetei Jupiter.Jupiter va disparea in razele Soarelui la mijlocul lui februarie se va mai vedea seara de abia la vara.Despre planeta JupiterJupiter este a cincea planeta de la Soare si cea mai mare din…

- Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, a explicat la Antena 3 ca a trimis o indrumare la Parchetul General pentru ca procurorii sa fie mai atenti la eventuale infractiuni legate de majorarea facturilor la energie, in contextul actual al crizei la energie, fiind determinat de discutiile la nivelul Guvernului.

- Planeta se afla in constelatia Hercule, la o distanta de aproximativ 1.800 de ani-lumina de Sistemul Solar. „Ideea este ca atunci cand o planeta precum o minge de rugby sau o planeta ca o minge de fotbal trece prin fata unei stele, nu se obtine aceeasi curba de tranzit”, a explicat Jacques Laskar, astrofizician…

- Adrian Șonka, astronom la observatorul Amiral Vasile Urseanu, a anunțat pe blogul sau ca in acest an vom avea multe evenimente „astrale”. Am putea spune ca acestea fac din celebra expresie „Privește cerul!” un must have in noul an! Printre multe altele la fel de importante la nivel astronomic, avem…

- O exoplaneta ciudata a fost descoperita in apropierea Terrei, orbitind o stea la o distanța de doar 31 de ani lumina. Aceasta a fost numita GJ367b și este una dintre cele mai mici exoplanete descoperite vreodata, doar puțin mai mare decit Marte. Aceasta este și una dintre cele mai compacte gasite vreodata,…

- Este o zi destul de tensionata astazi, dat fiind ca Marte, planeta acțiunii, va forma un careu cu Jupiter, planeta expansiunii. Tendința va fi de a duce lucrurile la extrem și trebuie sa avem mare grija la excesul de curaj pe care-l avem și care poate fi o sabie cu doua taișuri. Horoscop zilnic 8 […]…

- O nava spațiala urmeaza sa fie lansata pentru a testa tehnologia care ar putea fi necesara intr-o zi pentru a indeparta un asteroid periculos de pe traiectoria sa care vizeaza Terra, scrie BBC. {{566398}}Misiunea Dart aparținind NASA va evalua o propunere de lunga durata, in privința neutralizarii unei…