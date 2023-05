Cel mai pozitiv tranzit astrologic al anului 2023 a avut loc, in sfarșit, pe data de 16 mai și va ajuta fiecare semn zodiacal sa prospere in acest an și in anul urmator. Aceasta combinație cosmica a avut loc ultima data in 2011 și 2012, o perioada in care toate semnele zodiacale au avut noroc și abundența pe toate planurile.