JUNO x MIRA: Toată noaptea – Cel mai fresh hit al verii Hitul verii vine de la JUNO x MIRA și se va auzi cu siguranța in boxele cluburilor toata noaptea. Dupa colaborarile de succes pe care le-a avut cu Raluka pentru „Doua inimi" și cu JO pentru „Ma mai ia", care au stat saptamani bune in Trending, JUNO bifeaza inca o apariție fresh și sexy alaturi de frumoasa artista MIRA. Piesa „Toata noaptea" este o idila, o poveste de dragoste ce se naște natural și pasional intr-o noapte nebuna in club, in care muzica, distracția și emoțiile sunt garantate. Chimia dintre JUNO și MIRA este exploziva, specifica unui cuplu care se intalnește pentru prima data in

