JUNO și Raluka lansează HIT-ul toamnei: Două inimi Dupa ce JUNO a atins un succes memorabil prin colaborarea cu JO pentru piesa „Ma mai ia”, artistul lanseaza impreuna cu Raluka la HIT-ul toamnei, „Doua inimi”. Prin aceasta colaborare, artiștii atrag atenția catre partea nevazuta din relații despre care nu vorbește nimeni. Piesa prezinta o poveste de dragoste transformata intr-o competiție in care doar ego-ul caștiga. „Piesa asta nu are nevoie de vreo explicație, e o piesa din inima. Dintr-una singura. Simt ca piesa și clipul sunt cel mai calitativ, bun și sincer produs al meu de pana acum. N-ar fi putut sa fie asta fara Raluka. Sunt onorat și… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- direcția 5 lanseaza „E un ecou”, o piesa emoționanta, despre agitația și constrangerile vieții cotidiene, insoțita de un videoclip filmat pe strazile din București, ce completeaza prin imagini povestea muzicala. Versurile celui mai recent single al trupei direcția 5 sunt scrise de catre Dinu Olarașu,…

- Feli lanseaza „Adu-ți aminte”, un cantec direct din inima artistei cu mesaj pentru fiecare dintre cei care uita in goana zilnica sa se bucure de lucrurile simple. „Alergatorule prin viața, tot ce te rog este sa asculți piesa aceasta și sa-i traiești versurile. Simplu și atat de frumos!”, indeamna Felicu…

- Dupa colaborarea cu producatorul și DJ-ul suedez Alesso pentru Leave A Little Love, artistul desemnat de 5 ori DJ-ul numarul #1 din lume, Armin Van Buuren, lanseaza astazi un nou hit. Alaturi de Timmy Trumpet, multiplu caștigator și laureat cu discuri de platina, Armin ne aduce in caști și in inimi…

- Astazi, 23 august, avem dublu motiv de sarbatoare! Andra iși sarbatorește ziua de naștere și lanseaza o noua piesa, intitulata „Timpul”, pe care le-o face cadou tuturor fanilor. Piesa e insoțita de un videoclip fresh, care-i are ca principali protagoniști pe indragiții vloggeri, Bibi și Antonio Pican.…

- Artistul e focusat pe cariera muzicala! Dupa premiera “Raul ce iți face bine”, o colaborare speciala intre Boby și Liviu Guța, Liviu anunța inca o lansare speciala, de aceasta data pentru melodia “Bruneto” la care a filmat și un videoclip cool. Este o perioada foarte productiva pentru artist, in care…

- In timp ce melodia “Your Love (9PM)” ocupa primele locuri in topurile muzicale din lume, ATB lanseaza single-ul “Like That”, in colaborare cu Ben Samama. Legenda germana a muzicii dance, ATB, și-a dezvaluit noul sau single ” Like That”, cu artistul Ben Samama, nascut in Olanda si care locuieste in Los…

- “Povestea dintre doi oameni care se indragostesc și sunt atrași unul de celalalt ca sufletele pereche – ca yin-ul cu yang-ul, ca sosurile cu cartofii prajiți.” Acesta este modul in care MARTIS descrie povestea de dragoste romantica din spatele single-ului sau de debut “Keep It Low”, care ramane fara…

- Daca in luna iubirii, Pyroblast a lansat „o noaptE in Anglia”, o piesa pentru toți cei care au inimile frante și iși doresc sa gaseasca o portița inapoi in trecut, trupa revine cu o noua poveste muzicala: „la fEreastra ta”. „Melodia asta a ieșit dintr-o intamplare. Nu aveam in plan sa facem o melodie…