- Competiția America Express i-a adus impreuna pe Catalin Bordea și Nelu Cortea, care au facut o echipa atat de buna incat au reușit sa caștige marele premiu, in valoare de 30.000 de euro. Telespectatorii au remarcat și rezultatele bune de-a lungul edițiilor, astfel ca au fost curioși cum au reușit sa…

- Fanii lui CRBL au motive sa fie fericiți, asta pentru ca indragitul artist revine la Te cunosc de undeva. Ce spune Elena, soția lui, despre intoarcerea cantarețului pe platourile de filmare. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Cosmin Seleși și-a facut curaj și a participat la rubrica sosurilor picante din cadrul emisiunii La Maruța, unde a dezvaluit cateva secrete despre artistul Pepe, cel care i-a luat locul la Te Cunosc de Undeva, in rolul de coprezentator. Ce a spus actorul despre actualul partener de scena al Alinei Pușcaș.…

- Sorana Cirstea iși continua prestațiile excelente de la Indian Wells. A caștigat in trei seturi meciul cu Caroline Garcia și s-a calificat in sferturile turneului unde o va infrunta pe Iga Swiatek, liderul clasamentului profesionist. Jucatoarea din Romania este convinsa ca prestațiile bune din ultima…

- Saptamana de lucru de patru zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional in acest sens s-a incheiat de curand și a avut rezultate pozitive. In Marea Britanie, 92% dintre companiile care au testat formatul cu 4 zile lucrate in loc de 5, fara a…

- Fanii emisiunii Te Cunosc de Undeva vor avea parte de cea mai buna veste, acum cand cel mai tare transforming show revine la Antena 1, in curand, cu un nou sezon. Cine sunt vedetele care ar fi acceptat, deja, sa participe la concurs. Cand incepe noul sezon Te Cunosc de Undeva la Antena 1 Te […] The…

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”. Alina Pușcaș și Pepe sunt in continuare prezentatorii show-ului de la Antena 1, iar in curand vor fi anunțate și numele vedetelor care vor participa la concurs. Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de…

- Ziua in care, in 1859, colonelul moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitorul Țarii Romanești, devenind primul lider al Principatelor Unite și, dupa cațiva ani, al statului unitar Romania, este marcata pe 24 ianuarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…