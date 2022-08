Stiri pe aceeasi tema

- Emilian este una dintre cele mai fresh prezențe pe scena muzicala și nu inceteaza sa surprinda. Dupa valul de succes inregistrat cu piesele “De 3 zile nu am somn” in colaborare cu Theo Rose sau “Una” feat Connect-R, Emilian revine cu o noua surpriza muzicala. “Gura Ta” este o piesa pasionala, cu un…

- Stromae a lansat cel mai recent single al sau „Mon Amour”, o colaborare de vara-pop baile-funk alaturi de cantareața, compozitoarea și actrița americana de origine cubaneza, Camila Cabello. Impreuna, aceștia aduc piesei o dimensiune complet noua (prezentata inițial pe cel de-al treilea album de studio…

- In timp ce melodia „Swimming Pools” a fost inclusa pe coloana sonora a serialului american „The Summer I Turned Pretty” si a ajuns la un milion de ascultari pe Spotify, Francis On My Mind revine cu o noua melodie care va cuceri playlist-ele ascultatorilor din toata lumea. Nascuta in timpul unei sesiuni la…

- Theo Rose și Bogdan de la Ploiești nu mai au nevoie de nicio prezentare. De ceva vreme, cei doi colaboreaza impreuna pentru mai multe melodii care ajung sa fie fredonate de cei care rezoneaza cu muzica lor. Cei doi strang sute de mii de vizualizari pe rețelele de socializare. De aceasta data au interpretat…

- The Motans lanseaza astazi clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere…

- BNR lanseaza o moneda de 10 lei! Aceasta va costa 465 de lei și va aparea incepand de luni in circuitul numismatic. Conform unui comunicat al BNR, moneda din argint va avea o valoare nominala de 10 de lei, diametrul de 37 mm si greutatea de 31,103 grame. Aversul monedei reda o imagine a ruinelor...…

- Adelina Pestrițu este „Scumpa foc”, in noua piesa semnata de Smiley feat. JUNO, lansata in premiera, in timpul mega-concertului sau din 31 mai. 5000 de fani ai artistului, prezenți la Sala Polivalenta, au fost primii care au ascultat live piesa, au cantat versurile impreuna cu Smiley și JUNO și au putut…

- Dupa lansarea EP-ului 29, cu ocazia caruia EMAA și-a sarbatorit ziua de naștere, dar și colaborari de succes alaturi de DJ Project și Carla’s Dreams, artista revine cu un nou single – „Ultima data”. Piesa reprezinta un monolog sincer și emoționant despre frica și incertitudinea ce te cuprind in momentul…