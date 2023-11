Stiri pe aceeasi tema

- ,,Singur acum”, cea mai noua piesa semnata Randi reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gandurilor pe care le experimentam atunci cand suntem singuri, subliniind faptul ca, in ciuda aparențelor, suntem inconjurați de oameni care simt…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- In timp ce melodia „Mi Loca”, alaturi de Steve Ant, ocupa primele locuri in topurile muzicale și a fost trei saptamani la rand pe primul loc in topul celor mai cautate melodii din Romania, conform topului Shazam, Liviu Teodorescu a revenit cu un nou single solo – „Ma arunc”. Track-ul este compus integral…

- Vanotek aduce energie acestor zile de toamna cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” in colaborare cu Nahima, compozitoare și artista din Statele Unite ale Americii. Piesa, uptempo cu un mesaj indrazneț, a fost compusa și produsa de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteața și…

- Dupa ce Roxen ne-a lasat sa ne bucuram de piesa ,,Cenușa”, artista revine cu o piesa care sa va atinga, din nou, inima. Chiar daca nu s-au inventat cuvinte pentru feeling-ul inegalabil dintre doua persoane…,,Infinit” este piesa care reușește sa incapsuleze toate emoțiile prin sound, versuri și interpretare. …

- David Kushner a lansat piesa “Dead Man”. Pornind din experiențele personale, metafora mainilor muncite reprezinta propria sa calatorie printr-o relație tumultoasa. Cantecul ofera o fereastra bruta și intima catre luptele și creșterea lui Kushner. Noua melodie apare pe masura ce single-ul lui Kushner…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…