Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a discutat saptamana trecuta si probleme legate de agricultura in cursul intrevederii avute cu Jean-Claude Juncker, a anuntat duminica secretarul american Trezoreriei, Steven Mnuchin, contrazicand afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, relateaza AFP. "Eram…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exprimat speranta, miercuri seara, cu ocazia intalnirii cu seful Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker, ca va reusi sa ajunga la un acord comercial "corect" cu Uniunea Europeana.Donald Trump si Jean-Claude Juncker s-au intalnit miercuri seara,…

- Comisia Electorala din Marea Britanie a anuntat marti ca organizatia 'Vote Leave', care inaintea referendumului din 2016 a condus campania pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, nu si-a declarat cooperarea cu o alta organizatie, transmite dpa. Raportul Comisiei Electorale…

- Prim-ministrul Theresa May a avertizat, intr-un articol publicat in Mail on Sunday, ca Brexitul ar putea fi doar o poveste din cauza ca membri ai Parlamentului incearca sa submineze planul ei de a parasi Uniunea Europeana, informeaza news.ro.May a transmis: „Mesajul meu de weekendul acesta…

- Scrisoarea este un semn cu privire la posibile tensiuni ascunse, in conditiile in care cele 27 de state membre ale UE ce vor ramane dupa plecarea Marii Britanii, in martie, au cautat pana acum sa formeze un front comun in negocierile cu Londra. "Exista doar o negociere asupra Brexitului si doar un…

- Ingrijorarile sunt din ce in ce mai numeroase in ceea ce priveste o posibila iesire a Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 fara un acord de retragere, in primul rand din cauza problemei spinoase a Irlandei de Nord si a modalitatii de evitare a controalelor la frontiera intre aceasta provincie…

- Uniunea Europeana a introdus taxe pentru importurile din SUA, ca raspuns la taxele impuse de Donald Trump. De altfel, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat un nou atac la adresa liderului de la Casa Alba.

- Liderii europeni vor sublinia necesitatea ca UE sa se pregateasca pentru "toate rezultatele posibile" la finalul negocierilor asupra retragerii Marii Britanii din Uniune, inclusiv pentru lipsa unui acord, potrivit unui proiect de concluzii pentru viitorul summit european, consultat miercuri de AFP,…