Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, fiul lui Sile Camataru și-a cerut iubita de soție la Paris. Dani are un copil cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani.(CITEȘTE ȘI: FOTO HOT! CEA MAI FIERBINTE APARIȚIE A INCEPUTULUI DE VARA! IMAGINI NERECOMANDATE CARDIACILOR!) Cu ocazia unei vacanțe…

- E oficial! Ionel Danciulescu și-a asumat relația cu Andreea Bododel, fosta soție a lui Tibi Balan. Directorul general al lui Dinamo a urcat pe o rețea de socializare un selfie, care a fost insoțit de un mesaj emoționant. Focoasa bruneta s-a iubit și cu Liviu Varciu in trecut. (Promotiile zilei la monitoare)…

- Incidentul a avut loc in orașul Torino la sfarșitul lunii mai, iar victima s-a razbunat prin același gest. Atactorul s-a ales cu rani mai grave. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit il Canavese, romanul, identificat ca Ionel Tofan, in varsta de 42 de ani, s-a intors acasa dupa ce a baut in oras cu…

- CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a dezvaluit, in premiera, ca in viața miliardarului Eduard Uzunov a aparut o tanara atragatoare (VEZI DETALII ȘI IMAGINI AICI), dupa desparțirea de Andreea Caranda, celebra „Colombina” de la „Abracadabra”. (Console si accesorii gaming) Iar acum am aflat și cine…

- Una din cele mai dorite femei din lume, Maria Sharapova a avut mai multe relatii cu barbati cunoscuti, dar acum se pare ca e gata sa se aseze la casa ei cu un miliardar mai putin cunoscut. (Reduceri mari la jocuri PC) Alexander Gilkes este omul care a dus-o pe Maria langa Turneul Eiffel si a […] The…

- Iubita indragitului prezentator TV are o poveste de viața foarte trista. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Andreea, care urmeaza sa nasca peste doua luni, a fost nevoita sa-și creasca singura primul copil, dupa ce tatal acestuia a incetat din viața. Despre drama…

- Robert Negoița a trecut de la Miss Buzau la Miss Turism. Edilul lasa, insa, impresia ca ar intenționa sa ascunda relația cu mai tanara Andreea. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Imaginile obținute recent de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, sunt dovada clara…