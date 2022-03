Stiri pe aceeasi tema

- Dintre acestea, 7 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii socio-educationale si cresterea calitatii vietii populatiei din: · comuna Hemeius (jud. Bacau), pentru modernizarea si dotarea Scolii “Ion Simionescu” din satul Lilieci, va beneficia de 2.470.462,97 lei; · municipiul Roman…

- Un elev de clasa a VII-a de la ”Alexandru Vlahuța”, din Suceava, a fost agresat marți de alți doi baieți in toaleta școlii, in timpul unei pauze. Conducerea școlii nu a știut ce s-a intamplat, iar verificarile au inceput abia joi, dupa ce un consilier a facut public incidentul intr-o postare pe pagina…

- Formația CSU II din Suceava a inceput perfect play-off-ul pentru tineret al Diviziei A. Dupa victoria clara cu HC Pietricica Neamț, din prima etapa, echipa antrenata de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc s-a impus și in duelul cu CSM II Vaslui, din runda secunda. Tinerii handbaliști suceveni au caștigat ...

- Formația CSU II din Suceava a inceput perfect play-off-ul pentru tineret al Diviziei A. Dupa victoria clara cu HC Pietricica Neamț, din prima etapa, echipa antrenata de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc s-a impus și in duelul cu CSM II Vaslui, din runda secunda. Tinerii handbaliști suceveni au ...

- Capitala nu va avea nici in acest an petrecere in Piața Constituției, la trecerea dintre ani. La Sibiu, Revelionul se va ține in centrul orașului, iar artificiile vor fi inlocuite de confetti. Spectacole de artificii vor avea Alba Iulia, Clujul, Timișoara și Iașiul. La București, doar in sectorul…

- Echipa secunda a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a incheiat cu o victorie sezonul regulat al Diviziei A de handbal masculin. In ultimul meci din 2021, handbaliștii pregatiți de Vasile Boca s-au impus cu scorul de 34-29 (16-14) pe terenul gruparii CSM II Bacau. Formația suceveana a facut o ...