Juniorii români s-au calificat la cinci finale la Campionatele Europene de canotaj Sportivii romani s-au calificat, sambata, in cinci finale la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Munchen (Germania). Mihaela-Cosmina Dram si Georgelia Stoica au castigat seria a doua la dublu rame feminin cu cel mai bun timp din calificari (08:11.13). La patru rame feminin, Elena-Maria Robitu, Daria-Ioana Dinulescu, Ancuta-Adelina Ungurean si Maria Guzran au castigat cursa de culoar (07:40.01) cu un avans consistent. Echipajul feminin de 8+1 feminin, compus din Mariana-Laura Dumitru, Ana-Maria Loghin, Elena-Andreea Cerbu, Petruta-Ionela Popa, Elena Silvia Mocanu, Valentina Amalia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele României s-au calificat, sâmbata, în cinci finale la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Munchen (Germania), transmite Agerpres.Mihaela-Cosmina Dram si Georgelia Stoica au câstigat seria a doua la dublu rame feminin cu cel mai bun timp din calificari…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 17 WTA și cap de serie numarul 11) s-a calificat in turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari. Halep a invins-o, vineri, pe ucraineanca Marta Kostiuk (19 ani, 58 WTA), cu 7-6 (2),…

- Joe Biden a salutat rezultatele alegerilor organizate in aceasta vara in Republica Moldova. El i-a oferit pe basarabeni drept exemplu, in primul sau discurs in fața liderilor lumii. Cea de-a 76-a Adunare Generala a ONU are loc pe fondului unui nou val al pandemiei de COVID-19. Șeful de la Casa Alba…

- Emma Raducanu, britanica de origine romana, a produs surpriza la US Open. Jucatoarea in varsta de 18 ani și ocupanta a locului 150 WTA, venita din calificari, va juca finala de simplu feminin la turneul de Grand Slam US Open. In ultimul act o va intalni pe sportiva canadiana Leylah Fernandez (19 ani,…

- La doar 19 ani, Leylah Fernandez s-a calificat în semifinalele de la US Open dupa ce a furnizat o noua surpriza: a eliminat-o pe Elina Svitolina, a cincea favorita a competiției de la Flushing Meadows.Fernandez a condus cu 5-2 în setul decisiv, dar Svitolina nu a renunțat la lupta și…

- Sase echipaje romanesti vor evolua in finalele pentru medalii la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori de la Plovdiv (Bulgaria). Vineri, in a treia zi de competitie, echipajul de dublu rame feminin alcatuit din Mihaela-Cosmina Dram si Georgelia Stoica a terminat pe locul al doilea in recalificari,…

- Sorana Cirstea (locul 40 WTA) s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Montreal. In prima runda jucatoarea romana de tenis a invins-o pe americanca Alison Riske (locul 37 WTA), scor 6-3, 6-4. Meciul a durat o ora si 32 de minute. In turul secund, Sorana Cirstea va evolua…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a coborat sase locuri in clasamentul WTA. Simona se afla acum pe pozitia a noua, dupa ce nu si-a putut apara titlul in turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Wimbledon-ul a fost castigat de australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial. In schimb, Gabriela Ruse,…