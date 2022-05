Stiri pe aceeasi tema

- Juniorii 1 ai SCM Politehnica Timișoara participa de miercuri pana duminica (25-29 mai) la Turneul Final Valoare al Campionatului Național. Turneul care va decide campioana reunește cele mai valoroase opt echipe din țara și are loc in Bacau, pe teren neutru.

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 36-29, in fața celor de la CSM Bacau și a terminat pe locul 4 in Liga Zimbrilor. Handbaliștii antrenați de Horațiu Gal au inceput bine partida și s-au distanțat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ionuț Zinca, sportivul CS Unirea Alba Iulia, pe primul loc la o importanta competiție de orientare. Sportivul reintra in lupta pentru medalii Ionuț Zinca, sportivul CS Unirea Alba Iulia, pe primul loc la o importanta competiție de orientare. Sportivul reintra in lupta pentru medalii Ionuț Zinca, sportivul…

- SCM Politehnica Timisoara nu si-a putut salva sezonul submediocru nici pe finalul Ligii Zimbrilor 2021-22. Handbalistii alb-violeti au cedat, scor 27-30, in deplasare cu CSM Alexandria si nu mai pot urca mai sus de locul 11. Daca la fotbal barajul de supravietuire e pentru ramanerea in „B”, la handbal…

- LPS Suceava a ramas sa lupte pentru medaliile de bronz in cadrul Campionatul Național de rugbi U17, dupa ce a pierdut semifinala disputata in fața celor de la Soimii-Dinamo București, cu scorul de 16-30, la finele saptamanii trecute. In finala mica a Campionatului Național U17, LPS Suceava va intalni,…

- SCM Politehnica se intoarce cu toate punctele din Moldova. Handbalistii alb-violeti au invins-o in deplasare pe CSM Bacau, formatie cu care a facut schimb de locuri dupa rezultatul direct: 30-25! Poli a dominat de la un capat la altul meciul de azi. La pauza avansul a fost tot de cinci goluri iar avansul…

- VIDEO: Incendiu la Vurpar. Grupa operativa a ISU Alba s-a deplasat la fața locului. Zeci de oameni lupta cu flacarile Pompierii din Alba se lupta de azi dimineața cu un incendiu la Vurpar, unde focul amenința sa se propage la caminul cultural și la biserica. In zona Paraului lui Mihai, pericolul era…

- SCM Politehnica a reusit surpriza, mai ales daca tinem cont de clasamentul de la care s-a reluat Liga Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au trecut insa clar pe parchet de a treia clasata CSA Steaua, scor 34-26, in sala „Constantin Jude”! In formula aproape completa dupa pauza din campionat, alb-violetii…