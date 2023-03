Juniorii Farului, in sferturi in Cupa de Tineret (U-18) si Cupa Elitelor (U-17). Farul U-16, calificata in semifinalele Cupei Elitelor

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata 11 martie 2023, juniorii U15 de la A.F.C.S. Progresul Calarași Gara reincep partidele oficiale din grupa C a campionatului județean destinat juniorilor Under 15, ediția 2022-2023. Astfel in cadrul etapei a XV-a, Progresul Calarași va juca pe teren propriu cu cei de la Luceafarul Cluj-Napoca(elite).…

- Formatiile Under 18 si Under 17 ale Farului Constanta si au continuat meciurile din grupele Cupei de Tineret si, respectiv, Cupei Elitelor U17.Fotbalistii constanteni au primit vizita echipelor similare de la Concordia Chiajna, ambele confruntari revenind clar gazdelor.Daca Farul U 18 antrenori, Stefan…

- Echipele de fotbal juniori U18 si U17 ale Farului au sustinut, pe teren propriu, meciurile cu FC Voluntari, din etapa a III-a a Cupei de Tineret si Cupei Elitelor U17, Grupa B - Est. Ambele confruntari au revenit categoric constantenilor. Farul U18 (antrenori Stefan Sandu si Liviu Stefan) a castigat…

- Echipa de fotbal juniori U16 a Farului (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2007) a sustinut, in Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, un meci de pregatire in compania echipei de seniori a clubului CS Navodari (Liga a IV-a). Dupa doua reprize a cate 45 de minute, tabela a indicat scor egal, 1-1 (1-0).…

- Formatia Under 16 a Farului Constanta, formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2007, a intalnit echipa de seniori a clubului CS Navodari component a Ligii a 4 a intr un joc de verificare.Intalnirea a avut loc in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, si s a incheiat la egalitate, 1 1, dupa ce…

- Dupa aproape patru saptamani de vacanta, cele mai mari grupe de juniori ale clubului Farul Constanta au revenit la antrenamente.E vorba de patru formatii, Under 18 antrenori, Stefan Sandu si Liviu Stefan , Under 17 antrenor, Ionut Mihu , Under 16 antrenor, Stere Banoti si Under 15 antrenor, Dan Ochia…

- Cele doua formatii sunt despartite in clasament de un punct, iar, in tur, Farul s a impus la Cluj Napoca. Arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste luni, 23 ianuarie, de la ora 20.00, derby ul lunii in Superliga, dintre primele doua clasate, Farul Constanta si CFR Cluj. Partida…

- Mijlocasul Alexandru Stoian este al doilea cel mai tanar debutant din istoria campionatului, dupa Nicolae Dobrin. Varf cu veleitati de golgeter, Iustin Doicaru a mostenit talentul de marcator de la tatal sau, fostul fotbalist Radu Doicaru. Atat Alexandru Stoian, cat si Iustin Doicaru sunt si internationali…