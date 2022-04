Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci din returul campionatului județean de fotbal juniori U-13, i-a pus fața in fața pe ACS Progresul Calarași Gara și CS Transilvania 2010. Meciul a avut loc sambata, 19 martie 2022, la Baza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Juniorii humoreni de la categoria Under 19 au revenit in competițiile oficiale la finele saptamanii trecute, evoluand in cadrul etapei a III-a a Campionatului național de rugby in 7, la Galați.Elevii lui Andrei Varvaroi au caștigat cele doua partide din grupe, dar s-au lovit din nou, in finala, de ...

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 10:30, contra celor de la Victoria Viișoara, intr-o partida ce se va desfașura la Turda. Inițial, partida trebuia sa se desfașoare pe terenul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

PSG a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Saint-Etienne, in etapa a XXVI-a a campionatului francez Ligue 1, conform Agerpres.

Echipa de fotbal Southampton a invins vineri seara, pe teren propriu, cu 2-0, pe Norwich City, in prologul etapei a 27-a din Premier League, conform Agerpres.

Echipa Celta Vigo a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Levante, luni seara, in ultimul meci al etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Spaniei, conform Agerpres.

- Juniorii nascuți in anul 2014 au participat la Indoor Cup, competiție ce s-a desfașurat la Brașov, una dintre cele mai puternice turnee amicale din țara. Jucatorii turdeni au disputat patru partide,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a invins duminica, pe teren propriu, formatia franceza Les Neptunes de Nantes, scor 28-26 (14-13), in etapa a IV-a din Grupa B a European League. Nantes este detinatoarea trofeului, conform news.ro. Principalele marcatoare ale partidei au fost Laslo…