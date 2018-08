Junior ploieştean, la “Under 16” Reprezentativa Under 16 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2003, se afla in Cehia, pentru o “dubla” cu selecționata similara a acestei tari, printre jucatorii convocati de catre selectionerul Adrian Vasai aflandu-se si juniorul Petrolului, Adrian Nicolae. Prima dintre partide s-a disputat pe 14 august, in orașul Sobeslav, meciul incheindu-se cu scorul de 2-2 (1-1), aparatorul ploiestean fiind titular, integralist. Lotul convocat de selecționerul Adrian Vasai pentru ”dubla” cu Cehia: Portari: Robert Popa (SCM Ramnicu Valcea), Aleksander Mitrovic (SC Dinamo 1948). Fundași:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

