- Junior Moraes se intoarce in Brazilia. Internationalul ucrainean a semnat, miercuri, cu Corinthians. Jucatorul in varsta de 34 de ani parasise Sahtior Donetk pentru a fugi de razboiul din Ucraina, informeaza lequipe.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

