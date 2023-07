Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a cooptat in lot, in aceasta saptamana, un junior de la UTA Arad. Este vorba de aparatorul stanga Ionuț Anișorac. Acesta a ajuns langa Turnul Chindiei sub forma de imprumut pentru o perioada de un an. Aparatorul imprumutat de la UTA a imbracat deja tricoul Chindiei Targoviște. Acesta…

- Inca un jucator din vechea garda a Chindiei Targoviște va continua la gruparea de langa Turnul Chindiei! Este vorba de aparatorul Cornel Dinu, nimeni altul decat unul dintre capitanii roș-albaștrilor din ultimele sezoane. Fundașul in varsta de 34 de ani va continua pe stadionul „Eugen Popescu” dupa…

- Ziua de duminica a fost din nou una plina la Chindia Targoviște! Formația dambovițeana a realizat alte doua achiziții extrem de importante pentru intarirea lotului. Astfel, la sfarșit de saptamana, sub comanda lui Dragoș Militaru, au sosit doi fotbaliști extrem de bine cotați la nivelul eșalonului secund.…

- Doi dintre cei mai buni jucatori ai Chindiei Targoviște din ultimul sezon, Doru Popadiuc și Daniel Popa vor juca pentru „Șepcile roșii” din sezonul urmator. Fotbaliștii au semnat cu „U” Cluj, dupa ce la finalul acestei ediții de Superliga, Chindia Targoviște a retrogradat, in timp ce clujenii și-au…

- Ziua de joi 20 aprilie 2023 a fost una fantastica și pentru juniorii U15 de la Chindia Targoviște! Tinerii fotbaliști antrenați de Valentin Marian au reușit sa devina campioni județeni la aceasta categorie de varsta, dupa ce au reușit sa caștige finala campionatului județean in fața lui Phoenix Targoviște,…

- CARAȘ-SEVERIN – Calendarul apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 va fi modificat. In consecinta, lansarea primelor apeluri de proiecte va fi si ea decalata, informeaza Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest! Cauza o reprezinta adoptarea de catre Guvern a Ordonantei…