- Juniorii romani sunt noii campioni ai Europei la tenis de masa. Fetele de la U 15 si baietii de la U19 au castigat finalele disputate impotriva sportivilor Poloniei. Echipa de Junioare U19 este vicecampioana.

- REUȘITA… Juniorii de la Real Junior Vaslui au dominat turneul internațional de fotbal juvenil “Didi Academy Cup” – Iași. Micuții fotbaliști vasluieni s-au intors cu doua titluri de campioni, la categoriile 2014 și 2015, și un titlu de vicecampioana, cu grupa 2012. Real Junior Vaslui a impresionat la…

- Furtuni violente in mai multe zone ale Europei. In Polonia și Cehia, dupa zile caniculare, cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius, s-au dezlantuit vijelii. Șapte persoane au fost ranite in nordul Poloniei.

- Mai multe coloane de fum s-au inalțat dintr-un avion Red Air, dupa o aterizare de urgența, raportata recent pe Aeroportul Internațional din Miami. Un avion de pasageri Red Air a alunecat de pe pista și a luat foc in timp ce incerca sa aterizeze pe Aeroportul Internațional din Miami, marți, relateaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Kiev, impreuna cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi. Liderii s-au urcat impreuna la bordul unui tren special. „Ma aflu astazi la Kiev, alaturi de Președintele francez Emmanuel Macron,…

- Insotit de ministrii de externe, Catherine Colonna, si apararii, Sebastien Lecornu, președintele Franței, Emmanuel Macron, va ajunge la sfarsitul zilei de marți la baza Mihail Kogalniceanu, langa Constanta, principalul port romanesc la Marea Neagra, punct devenit strategic dupa inceputul razboiului.…

- Raportul intocmit de ministrul Apararii din 1986, Vasile Milea, la patru zile dupa explozia de la Cernobil, și stenograma din 1 mai 1986 a Comitetului Politic Executiv al partidului condus de Nicolae Ceaușescu se numara printre documentele facute publice de Arhivele Naționale la 36 de ani dupa dezastrul…

- Nationala feminina a Romaniei a fost surclasata, scor 0-4, de reprezentativa Poloniei, in calificarile Billie Jean King Cup, dupa ce perechea Magdalena Frech / Alicja Rosolska a invins, sambata, la Radom, cuplul Mihaela Buzarnescu / Andreea Mitu, scor 5-7, 6-3, 10-5. Vineri, in primele meciuri de simplu,…