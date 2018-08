Stiri pe aceeasi tema

- Locuintele s-au scumpit in Romania, in primul trimestru al anului, cu 6,6%, putin peste media Uniunii Europene care a fost de 4,7%, in conditiile in care anul trecut piata locala a inregistrat o majorare de 6,1%, la o medie de 4,4% la nivelul UE, arata datele Biroului de Statistica al Uniunii Europene…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara a emis o alerta, dupa ce 9 oameni au murit infectați cu listeria. Potrivit experților in sanatate publica, sursa imbolnavirii o reprezinta porumbul congelat, dar și alte legume inghețate, ce provin de la un producator din Ungaria. Site-ul AESA anunța…

- Inflatia anauala din zona euro este asteptata sa creasca la 2% in luna iunie, de la 1,9% in mai si 1,2% in aprilie, potrivit estimarii publicate vineri de Eurostat - biroul de statistica al Uniunii Europene. In ceea ce priveste principalele componente ale inflatiei din zona euro, se preconizeaza…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a admis ca tricolorii nu au incantat cu jocul lor in amicalul cu Chile, din Austria, caștigat cu 3-2, și așteapta o cu totul alta abordare in testul contra Finlandei, programat maine, de la ora 20.30 ...

- Din cele aproape 7,5 milioane de gospodarii din Romania, peste 2,6 milioane de gospodarii au copii in intretinere, ceea ce reprezinta 35% din numarul total de gopsodarii, potrivit datelor Eurostat aferente anului 2017. Anul trecut, in UE existau 220 de milioane de gospodarii, din care in…

- Sony Interactive Entertainment (SIE) a anunțat astazi continuarea sponsorizarii globale a UEFA Champions League, inclusiv Supercupa Europei, UEFA Youth League și UEFA Futsal Champions League. Parteneriatul, ajuns anul acesta la 20 de ani, a fost extins pâna în sezonul 2020/2021.…