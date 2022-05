Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timisoara a invins in primul meci al finalei mici a Campionatului National de futsal FK Odorheiu Secuiesc cu 4-2. Banatenii mai au de jucat returul si trebuie sa isi apere avantajul pentru a cuceri bronzul national la chiar primul an in elita. Prima repriza a fost echilibrata cu ocazii la ambele…

- Echipa de volei-junioare a CSȘ Lugoj, pregatita de prof. Dorin Horvath, s-a calificat la turneul final al Campionatului Național. Formația lugojeana a oținut calificarea in ultimul act al copetiției și va juca pentru medaliile Campionatului Național de volei-junioare, ediția 2021-2022, dupa…

- SCM Timisoara e in acest an intre cele mai bune opt echpe din tara la categoria Under 18. „Leiisorii” au obtinut acasa calificarea la turneul final al Campionatului National. Alb-violetii s-au clasat pe locul secund al grupei A1 dupa ce a pierdut, scor 57-70, cu LPS Bihorul CSM 1 Oradea, dar le-a invins…

- Reprezentanții clubului “Life is Dance” Alba Iulia (antrenori Ionuț Ionescu și Bianca Ionescu-Racolța) au avut o comportare remarcabila la Campionatul Național pe secțiuni, facand fața celor mai puternice cupluri autohtone, in urme unei pregatiri ce a inceput in luna ianuarie. De curand, la Timișoara,…

- Echipa masculina de handbal-juniori CS Medgidia a invins, scor 37-31, pe LPS Iași, intr-o partida disputata pe teren propriu, in cadrul Campionatului National, și este acum doar la o victorie distanța pentru calificarea la turneul final. Jucatorii antrenati de Ionuț Deli-Iorga și Adrian Georgescu au…

- Un nou rezultat mare pentru cel mai tare club de handbal copii și juniori din Buzau! Echipa masculina de Juniori 4, pregatita de Alina Horjea, s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Național la aceasta categorie de varsta, și nu oricum, ci din postura de caștigatoare a uneia dintre Euroregiuni.…

- Echipa feminina de volei-sperante a Academiei de Volei Tomis Constanta s-a calificat la turneul final al Campionatului National fara nicio infrangere in actuala stagiune. Tinerele jucatoare antrenate de Bianca Ioana Cojocaru si Vanesa Desliu au incheiat turneul semifinal de la Constanta cu un bilant…

- Și in acest an, la Timișoara vor fi lansate pe Bega barci realizate din materiale reciclabile. Cea de-a șasea ediție a „Make it! Race it! Recycle it!” va avea loc in iunie. Participanții vor concura pentru cele șapte trofee puse in joc. Inscrierile se pot face pana la finalul lunii mai.