Jungla din traficul românesc. A blocat strada şi a coborât cu ranga, să-i bată pe ceilalţi şoferi (VIDEO) Un barbat din Suceava s-a dat in stamba, in trafic. Nervos ca ceilalti soferi l-au claxonat pentru ca el a oprit pe trecerea de pietoni ca sa coboare un pasager din masina lui, barbatul a devenit foarte agresiv. Omul a coborat din mașina inarmat cu o ranga, pregatit sa loveasca pe oricine dispus sa iși […] The post Jungla din traficul romanesc. A blocat strada si a coborat cu ranga, sa-i bata pe ceilalti soferi (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

