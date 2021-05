Continua degradarea celui mai vechi parc pe care il au bucureștenii. A trecut aproape o luna de cand Libertatea a semnalat starea incredibil de proasta in care se afla parcul de sub geamul primarului general Nicușor Dan, dar de atunci nu s-a intamplat absolut nimic. Balariile sunt la ele acasa, iar parcul continua sa fie sub un munte de gunoi. Sunt sute de mesaje pe care primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, le primește zilnic pe pagina personala de Facebook. Bucureștenii și-au scris furia, dupa ce primarul a anunțat zilele trecute, ca intre șoseaua Kiseleff și intersecția Caii Victoriei…