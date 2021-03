Jungla americană: Împușcați pe unde apucă Un adolescent a fost ucis, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs pe o strada din Brooklyn, anunta Politia din New York. Un individ a deschis focul dintr-un vehicul spre un grup de persoane care se aflau pe un trotuar, in zona Strazii 82 est (Farragut/Canarsie), conform cotidianului The New York Post. Un adolescent in varsta de 17 ani a fost ucis in atac, iar alti doi sunt spitalizati, fiind in stare stabila. Anchetatorii incearca sa afle motivul atacului. Totodata, cel putin 15 persoane au fost impuscate, doua dintre ele mortal, duminica, in timpul unei petreceri… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 13 ranite de focuri de arma în timpul unei petreceri nocturne improvizata în noaptea de sâmbata spre duminica într-un garaj în orasul american Chicago, transmite AFP, potrivit Agerpres.Potrivit unui responsabil din politia…

- Cel putin 15 persoane au fost impuscate, doua dintre ele mortal, duminica, in timpul unei petreceri improvizate intr-un garaj din Chicago, relateaza AFP preluat de news.ro Vezi și: Florin Cițu, dupa ședința CNCCI: Ne pregatim pentru un numar mai mare de cazuri, pentru a fi precauți “Unul…

- Un adolescent a fost ucis, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs pe o strada din Brooklyn, anunta Politia din New York. Un individ a deschis focul dintr-un vehicul spre un grup de persoane care se aflau pe un trotuar, in zona Strazii 82 est (Farragut/Canarsie), conform…

- Un adolescent a fost ucis, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs pe o strada din Brooklyn, anunta Politia din New York. Un individ a deschis focul dintr-un vehicul spre un grup de persoane care se aflau pe un trotuar, in zona Strazii 82 est (Farragut/Canarsie),…

- Autoritațile din statul american Texas cauta o cisterna alba dupa ce au primit mai multe telefoane la numarul de urgența 911 in care li se cerea ajutorul spaniola și li se transmitea ca un numar mare de oameni se afla in interiorul camionului, informeaza CNN.

- Anchetatorii suedezi au reușit sa descopere autorul unei crime mascata cu un incendiu dupa 7 ani: e un roman care e deja inchis in țara pentru alte infracțiuni cu violența, scrie cotidianul suedez Goteborgs Posten . Romanul a fost extradat și va fi judecat in Scandinavia. In februarie 2013, un șofer…

- „La fata locului s-au deplasat 9 pompieri militari ai Sectiei de Pompieri Negresti Oas cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, doua ambulante SMURD, un TIM (terapie intensiva mobila) si un EPA (echipaj de prim-ajutor) si o ambulanta apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean. Pompierii…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata seara in localitatea Orasu Nou, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes (ISU) Satu Mare. „La fata locului s-au deplasat 9 pompieri militari ai Sectiei de Pompieri Negresti Oas cu o autospeciala de…