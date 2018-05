Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Trump a retras SUA din acordul cu Iranul incheiat in anul 2015, semnat alaturi de Franta, Marea Britanie, Rusia si China, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, la care s-a adaugat si Germania. Acordul reprezenta un schimb intre marile puteri economice globale…

- Brigitte Macron vs Melania Trump in America. Care a fost mai eleganta? Presedintele Frantei a efectuat prima vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Intalnirea cu Donald Trump a devenit subiect de stire nu doar in presa politica ori generalista, ci si in cea de monden, in conditiile in care presedintele…

- Intr-un discurs pe care analistii l-au catalogat drept extrem de important pentru directia de politica externa a Chinei, Xi a spus ca planurile pe care le are in desfasurare cuprind accelerarea accesului in sectorul de asigurari, extinderea business-ului catre companiile straine, si reducerea tarifelor…

- Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade Commission /FTC/) a confirmat investigarea utilizarii informatiilor personale ale abonatilor grupului american. "In acest scandal recent exista sau nu unele date ale cetatenilor UE?", se intreaba…

- Conferința de Securitate de la Munchen ia pulsul relațiilor transatlantice. Insa anul acesta diferențele de prioritați dintre America și nucleul dur european au devenit și mai vizibile. Demisia lui Gary Cohn (principalul consilier economic al președintelui Donald Trump), concedierea Secretarului de…

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- "Propunerea presedintelui Trump de a impune taxe asupra otelului si aluminiului european este un semn rau pentru relatiile transatlantice. Vreau sa fiu clar: in loc sa riscam un razboi comercial - iar el [Donald Trump] pare nerabdator sa-l porneasca -, ar trebui sa avem ca obiectiv o mai buna cooperare.…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele…