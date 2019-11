Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat-o vineri pe succesoarea sa in functie, nemtoaica Ursula von der Leyen, sa aiba grija de Europa, avertizand in acelasi timp ca este 'foarte preocupat' in legatura cu nerespectarea statului de drept, potrivit dpa,…

- Presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat-o vineri pe succesoarea sa in functie, nemtoaica Ursula von der Leyen, sa aiba grija de Europa, avertizand in acelasi timp...

- Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene la final de mandat, s-a declarat mulțumit de faptul ca parasește funcția și i-a cerut succesoarei sale, Ursula von der Leyen, sa aiba grija de Europa. Luxemburghezul, un veteran al politicii europene, a adus și o oda batranului continent. Jean-Claude…

- Presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat-o vineri pe succesoarea sa in functie, nemtoaica Ursula von der Leyen, sa aiba grija de Europa, avertizand in acelasi timp ca este 'foarte preocupat' in legatura cu nerespectarea statului de drept, potrivit…

- Parlamentul va alege Comisia Europeana 2019-2024 intr-un vot prin apel nominal cu majoritate simpla. La inceputul sesiunii, Ursula von der Leyen, Președintele ales al Comisiei Europene, iși va prezenta echipa comisarilor desemnați (validați deja de catre comisiile de specialitate in cadrul audierilor…

- Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre regretele pe care le are în legatura cu mandatul sau, dar și propria perspectiva fața de evoluțiile Blocului comunitar și de viitorul președinte Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat revistei…

- Președintele in exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis regretele pe care le are in legatura cu mandatul sau, dar și propria perspectiva fața de evoluțiile Blocului comunitar și de viitorul președinte Ursula von der Leyen, conform unui

- Cei patru conducatori din UE - presedintele Consiliului European Donald Tusk, seful Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, sefa desemnata pentru CE Ursula von der Leyen si presedintele Parlamentului European David Sassoli - au invitat statele membre sa deschida negocierile de aderare cu Macedonia…