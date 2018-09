Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene: Daca as fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate. Am sentimentul ca e totul in regula in Romania? Nu!

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate, el aratand ca crede in continuare ca Romania si Bulgaria trebuie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca, daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate. Oficialul european crede ca Romania si Bulgaria trebuie sa intre…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate, el

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sustine, in Parlamentul European, discursul anual privind Starea Uniunii. ‘Europa este un continent al pacii datorita Uniunii Europene’ – a spus seful Comisiei, Jean-Claude Juncker. ‘Si ar trebui sa respectam mai mult Uniunea, sa ne aparam modul de…

- Presedintele Comisiei Europene crede ca o Europa puternica si unita va ajuta la obtinerea pacii mondiale. Cititi in articol toate declaratiile lui Jean-Claude Juncker Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, afirma ca o Europa puternica si unita va ajuta la obtinerea pacii…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, rostește miercuri discursul anual despre „Starea Uniunii". Discursul din acest an intervine in perspectiva scrutinului europarlamentar din 2019 și a dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, dupa ieșirea Marii Britanii,

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va prezenta miercuri in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a rosti ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii, despre care a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu ''un testament'', potrivit France Presse, citata de Agerpres.