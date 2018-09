Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa celor Trei Mari poate intari dezvoltarea economica per total si consolidarea Uniunii Europene, a declarat, astazi-dimineata, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul lucrarilor Summit-ului Initiativei celor 3 Mari, aflat in a doua zi de desfasurare. Potrivit presedintelui Romaniei, interconectivitatea…

- Seful CE a vorbit in cadrul ședinței plenare a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari, de la Palatul Cotroceni, in limbile engleza, germana si franceza, despre care a spus ca sunt limbi la fel de importante in Uniunea Europeana. „Trebuie sa punem accent pe virtutile cooperarii, in sensul de a vorbi…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, considera ca Europa incepe "sa ramana fara suflare", pentru ca nu respira cu cei "doi plamani, de est si de vest". "Europa trebuie sa respire cu doi plamani, de est si de vest. Daca acest lucru nu se intampla, Europa ramane fara suflare…

- Europa trebuie sa respire cu doi plamani, unul in est si altul in vest, si trebuie pus tot mai mult accentul pe cooperare, pe folosirea unei limbi comune, a declarat marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cea de-a doua zi a Summit-ului "Initiativa celor Trei Mari"."Ceea…

- Bilantul primei zile a summitului Initiativei celor 3 Mari Prima zi a Summitului Initiativei celor 3 Mari s-a încheiat cu semnarea Declaratiei de creare a retelei Camerelor de Comert din cele 12 state membre ale formatului, precum si a Scrisorii de Intentie privind crearea Fondului…

- „Romania conectata activ prin transporturi, energie si digitalizare, pe coordonata Sud-Nord a Uniunii Europene” – acesta este mesajul cel mai important pe care il da Administratia Prezidentiala, prin organizarea la Bucuresti a Forumului de Afaceri regional, „Initiativa celor Trei Mari”, aflat la a treia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Initiativei celor Trei Mari luni si marti la Bucuresti, informeaza vineri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Presedintele Juncker va sustine un discurs in cadrul sesiunii plenare a summitului, intitulata…

- Polonia sprijina decizia Germaniei de a se implica in Initiativa celor Trei Mari in calitate de stat partener, a declarat marti Krzysztof Szczerski, seful de cabinet al presedintelui polonez, relateaza agentia PAP. Oficialul polonez a adaugat ca 'este posibil ca Germania sa participe la viitorul…