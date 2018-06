Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat Italia, Franta si Spania sa caute ''solutii pragmatice'' in materie de migratie, a declarat joi purtatorul sau de cuvant, dupa ce Roma a refuzat sa autorizeze acostarea unei nave cu sute de migranti salvati in weekendul trecut in Marea Mediterana, potrivit dpa. ''Presedintele asculta toate partile si sustine solutii pragmatice si cooperarea la nivel european in domeniul migratiei'', a afirmat purtatorul de cuvant al lui Juncker, Margaritis Schinas. Juncker a vorbit miercuri cu premierul maltez Joseph…