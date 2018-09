Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul face primele precizari despre intalnirea pe care premierul Dancila a avut-o la Aeroportul Baneasa cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker."Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude…

- Președintele Jean Claude Juncker a ajuns marți, in jurul orei 12.58, la Aeroportul Baneasa. Juncker a fost intampinat de premierul Viorica Dancila.Premierul a ajuns la Aeroportul Baneasa la ora 11,55, intalnirea cu Jean-Claude Juncker fiind asteptata in intervalul 12,30 - 13,00. Luni,…

- Seful CE a vorbit in cadrul ședinței plenare a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari, de la Palatul Cotroceni, in limbile engleza, germana si franceza, despre care a spus ca sunt limbi la fel de importante in Uniunea Europeana. „Trebuie sa punem accent pe virtutile cooperarii, in sensul de a vorbi…

- Premierul Viorica Dancila s-a deplasat marti de la Palatul Victoria la Aeroportul Baneasa, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se afla in Romania pentru a participa la Summit-ul Initiativei Celor 3 Mari, potrivit unor surse oficiale. Premierul…

- Premierul Viorica Dancila avea programta, la Aeroportul Baneasa, o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, luni, dupa ora 18:30. Intalnirea nu a mai avut loc. Guvernul da vina pe SPP, pe care il acuza ca l-a urcat pe demnitarul oficial direct in mașina și l-a dus la hotel,…