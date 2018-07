Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va face in luna septembrie o noua propunere referitoare la modalitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, a anuntat vineri, la Viena, presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, informeaza Reuters. ''Am convenit astazi ca in septembrie…

- Bulgaria, care detine pana pe 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune la minisummitul de duminica privind migratia inchiderea imediata a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru migranti si crearea unor centre pentru refugiatii de razboi in afara spatiului comunitar, transmite…

- SUA vor aplica taxe vamale pe importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, precum si din Mexic si Canada, incepand de vineri, a anunțat secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Statele Unite au decis, astfel, să nu mai prelungească scutirea temporară acordată…

- Comisia Europeana va initia vineri procesul care i-ar putea permite sa blocheze efectele extrateritoriale ale sanctiunilor americane pentru companiile europene care vor sa investeasca in Iran, a anuntat joi presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza AFP si Reuters.

- In Bruxelles funcționeaza majoritatea instituțiilor Uniunii Europene, in care lucreaza funcționari publici din toate statele membre UE. Funcţionarii britanici ai Uniunii Europene aflaţi în Bruxelles ar trebui să primească cetăţenia belgiană după Brexit…

- Comisia Europeana (CE) a prezentat, miercuri, proiectul de buget pentru perioada 2021 - 2027, care va declansa o lupta stransa intre statele membre privind modul in care va fi acoperit deficitul de finantare cauzat de iesirea Marii Britanii din UE (Brexit), in 2020, scrie Reuters. Totodată, Uniunea…

- Comisia Europeana nu are obligatia de a propune o lege dupa o petitie publica de succes, a anuntat luni Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pronuntandu-se asupra cazului privind activisti anti-avort, informeaza Reuters. Potrivit CJUE, cetatenii europeni pot invita Comisia, executivul…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a facut apel miercuri la Albania sa aprofundeze cursul reformelor astfel incat sa poata convinge statele membre ale Uniunii Europene ca tara merita sa adere la blocul comunitar dupa 2025, relateaza Reuters. Comisia Europeana a recomandat marti…