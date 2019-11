Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Jimmy Carter, a fost internat si va fi supus unei interventii pentru reducerea presiunii intracraniene. Anuntul a fost facut de Carter Centre, o organizatie non-profit infiintata de fostul lider de la Casa Alba.

- Presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, in varsta de 64 de ani, va fi operat pe 11 noiembrie pentru un anevrism, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. ''Presedintele Juncker va fi supus unei interventii chirurgicale pe 11 noiembrie pentru tratarea unui anevrism'', a declarat purtatoarea…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a anunțat ca Uniunea Europeana și Marea Britanie au ajuns la un acord pe Brexit. „Acolo unde exista voința, exista o ințelegere – avem una! Este un acord echitabil și echilibrat pentru UE și Marea Britanie și atesta angajamentul nostru de a gasi soluții.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a anuntat ca exista un acord asupra Brexitului si i-a trimis o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care ii cere sa sustina acordul. Anuntul a fost facut dupa discutiile pe care le-a avut cu premierul britanic Boris Johnson…

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei va fi supus unei intervenții pe cord. Anunțul a fost facut de un purtator de cuant al casei regale a Spaniei. In luna iunie a acestui an, fostul suveran, in varsta de 81 de ani, și-a facut un control de rutina. Atunci, acesta a fost programat pentru o intervenție chirurgicala…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și-a intrerupt vacanța in Austria pentru a fi operat de urgența. El va fi supus unei intervenții chirurgicare pentru indepartarea vezicii biliare.

- Jean-Claude Juncker, presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, a fost operat de urgenta in Luxemburg, pentru extragerea vezicii biliare, anunta Comisia Europeana. „Presedintele Comisiei Europene,...

- "Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost nevoit sa isi scurteze vacanta in Austria din motive medicale", a transmis sambata Executivul UE. Jean-Claude Juncker "a fost transportat in Luxemburg, unde va fi supus urgent unei colecistectomii (extragerea chirurgicala a vezicii biliare)",…