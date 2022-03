Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de ocupare in taberele de cazare temporara a refugiatilor ucraineni din judetul Suceava era, vineri, de aproximativ 13%, fiind prezente in aceste facilitati doar 264 persoane. Potrivit Prefecturii Suceava, capacitatea totala din aceste tabere este de 1.977 de locuri, iar de la inceputul conflictului…

- 75 de refugiați din Ucraina sunt internați in spitale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. In ceea ce privește raniții ucraineni, ministrul Sanatații spune ca in Romania au ajuns „foarte puține cazuri”, iar raniții sunt internați in spitale militare, noteaza hotnews.ro.Refugiații…

- Yair Lapid, in vizita la refugiatii ucraineni din Suceava Ministrul de externe al Israelului Yair Lapid, mai 2021. Foto: Arhiva/ OREN BEN HAKOON/ AFP Șeful diplomației israeliene, Yair Lapid, merge mâine în tabara pentru refugiații ucraineni din orașul Siret, județul Suceava.…

- Potrivit unor surse oficiale, peste 84.000 derefugiați ucraineni raman in prezent in Romania. Mulți dintre refugiații ucraineni ramași se afla in capitala București, care are deschise adaposturi pentru alte persoane care sosesc. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu public acoperit, Romexpo,…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceputul conflictului din Ucraina, pe 24 martie, și pana in aceasta dimineața la ora 9:00, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 85.566 de persoane și 10.404 autovehicule. Dintre aceștia 61.573 sunt cetațeni ucraineni. In aceasta perioada au ieșit…

- Refugiati din Ucraina, in special femei si copii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105 mii de ucraineni, iar aproximativ 62 de mii au parasit deja tara noastra. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de solidaritate si vin in ajutorul…

- Refugiatii din Ucraina, in special femeile si copiii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105.000 de ucraineni, iar aproximativ 62.000 au parasit deja tara noastra spre vestul continentului. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de…